بشار: توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المهلوسات

تمكَّن أفراد الشرطة للأمن الحضري 7 بأمن ولاية بشـار، من توقيف مشتبه به وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

القضية تعود وقائعها لاستغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه به بترويج المؤثرات العقلية باستعمال دراجة نارية.

اين تم تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه على مستوى حي 800 مسكن، وضبط بحوزته على مبلغ قدر بـ 6150 دج.

ليتم اقتياده إلى المصلحة لمواصلة التحريات معه بشأن القضية.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه به.

أين كللت العملية بحجز 610 قرصا منها 290 من نوع بريقابالين 300 ملغ، و320 من نوع نيوريكا بريقابالين 150 ملغ.

كما تم حجز مبلغ 6350 دج كعائدات ترويجها، مقص، دفتر صغير مخصص لتدوين معاملاته في ترويج هذه السموم.

قدم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.

وبعد استيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حقه أمر بالوضع تحت إجراء الرقابة القضائية.