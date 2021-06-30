بشار.. توقيف مبحوث عنه بحوزته مخدرات

تمكن أفراد الشرطة للأمن الحضري الرابع بأمن ولاية بشـار، من توقيف مشتبه به، مبحوث عنه، بحوزته مخدرات.

وتمت عملية توقيف المشتبه به، على إثر تنفيذ أفراد الشرطة للأمن الحضري 04، لدوريات أمنية بقطاع الإختصاص. أين تم توقيف المشتبه به (26 سنة)، وبإجراء عليه عملية التلمس الجسدي القانونية، ضبط بحوزته كمية من المخدرات، قدر وزنها بـ:12,88 غراما.

ليتم تحويله إلى المصلحة للتحري معه بشأن القضية، وإعداد ملف إجراء قضائي ضده عن قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) لغرض العرض والبيع للغير.

المشتبه به الموقوف، وعند تنقيطه عل مستوى قسم المحفوظات الخاصة للشرطة، تبين أنه محل بحث بموجب صورة قرار نهائي للحبس طبيعته غيابي، صادر عن النائب العام لدى مجلس قضاء بشـار، عن تهمة التهديد وإبعاد قاصر لم تكمل الثامنة عشر من العمر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع المشتبه به الموقوف، تمَّ تقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار.