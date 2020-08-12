بشار: توقيف مخالف للحجر الصحي بحوزته مخدرات و “بوشية”

تمكن أفراد الشرطة بأمن ولاية بشار، من توقيف مخالف للحجر الصحي بحوزته كمية من المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، وسلاح أبيض “بوشية”.

وقائع القضية تعود لقيام أفراد الشرطة للأمن الحضري 9، بدوريات على مستوى اختصاص الأمن الحضريل، أين تم توقيف شخص مخالفا لإجراء الحجر الصحي.

وعقب إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، ضُبط بحوزته على كمية من المخدرات على شكل قطعتين ، قدرت بـ 2.35 غراما.

بالإضافة إلى سلاح أبيض “بوشية” ، ليتم اقتياده إلى مقر الأمن الحضري 09 للتحري معه بشأن القضية.

قُدِّم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحاله لجلسة المثول الفوري، أين صدر في حقه حكما بالحبس لستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية:50.000 دج.