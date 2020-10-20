بشار: توقيف مروّج المخدرات وحجز أزيد من 690 غرام من الكيف ببني ونيف

تمكَّن أفراد الشرطة لأمن دائرة بني ونيف ببشـار، من توقيف مشتبه به في العقد الرابع من العمر وحجز كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج.

العملية تمت على إثر إستغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه به ينحدر من ولاية شمالية، بمحاولة نقل كمية من المخدرات، انطلاقا من مدينة بشـار.

أين تم توقيف مركبة سياحية بترقيم ولاية شمالية، على متنها 3 أشخاص على مستوى الطريق الوطني رقم 6

وعقب تفتيش المركبة تم العثور على كمية من المخدرات (كيف معالج) على شكل صفائح ملفوفة ومموهة، قُدِّر وزنها الإجمالي:692 غراما.

ومواصلة للتحريات المعمقة في القضية، تبين أن كمية المخدرات تعود لسائق المركبة، حيث قام بكراء السيارة السياحية.

وطلب من الشخصين الآخرين (الموقوفَيْن) مرافقته لولاية بشـار بغرض توصيل وبيع الكمية المحجوزة من المخدرات.

تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.

أين صدر في حق المشتبه به الرئيسي سائق المركبة حكما بالحبس لثلاثة سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50.000 دج.

في حين أُفرج عن الشخصين الآخرين.