بشار: توقيف مروّج مخدرات في الواتة

وضع أفراد الشرطة بدائرة الواتة، في بشار حد لنشاط مشتبه فيه في قضية ترويج المخدرات من نوع كيف معالج، مع حجز كمية منها.

العملية تمت إثر ورود معلومات لذات المصالح تفيد بقيام مشتبه فيه في العقد الثالث من العمر، بترويج المخدرات مستغلا في ذلك منزله العائلي.

وعلى إثر ذلك باشرت فرقة الشرطة القضائية التحريات التي أسفرت بتوقيف المشتبه فيه الذي ضبط بحوزته مبلغ مالي قدر بـ 1.500 دج.

وعقب تفتيش منزله العائلي بموجب إذن عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بني عباس، تم ضبط وحجز كمية من مادة الكيف المعالج قدرت بـ 84.68 غراما.

كما مكنت العملية من حجز3 أدوات للتقطيع “كيتار”، وكذامبلغ مالي جاوز 13 ألف دينار .

وخلال التحقيق مع المشتبه فيه تم تحديد هوية الممون الرئيسي الذي نفى ترويجه للمخدرات .

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني عباس، الذي أحالهما لإجراء المثول الفوري.

ليُصدِرَ قاضي الحكم حكما بالحبس لسبعة سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500.000 دج في حق المشتبه فيه الرئيسي.

مع النطق بحكم البراءة في حق المشتبه فيه الثاني.