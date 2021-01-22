بشار: توقيف مشتبه بهما بتهمة السرقة مع استرجاع المسروقات

تمكن أفراد الشرطة للأمن الحضري الثالث بولاية بشار،من توقيف مشتبه بهما في حالة تلبس، عن قضية تكوين جمعية أشرار.

وحسب بيان ذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود لاستقبال بلاغ هاتفي مفاده قيام مشتبه بهما بسرقة أحد المساكن بحي بشار الجديد.

ليتم مباشرة التوجه إلى عين المكان، وبالتطويق الجيد للمنزل محل القضية، تم توقيف المشتبه به الأول وبحوزته جهاز تلفاز مسروق.

كما تم ضبط بحوزته سلاحين أبيضين من الصنف السادس، متمثلة في سكين كبير الحجم “بوشية” وسيف مع غمده.

العملية مكنت من توقيف المشتبه به الثاني، وبحوزته سيف كبير الحجم وقضيب حديدي، وقطعة من المخدرات (كيف معالج).

المشتبه بهما في العقد الثاني من العمر، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.

وبعد إستيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حق كل منهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.