بشار: توقيف مشتبه بهم سرقوا معدات البناء من مؤسسة خاصة

تمكن أفراد الشرطة للأمن الحضري التاسع بأمن ولاية بشـار ، من توقيف مشتبه بهم، عن قضية السرقة بالكسر. تتراوح أعمارهم بين 28 و33 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود لاستقبال بلاغ هاتفي في حدود الواحدة زوالا. يفيد بوجود مشتبه بهما بإحدى المؤسسات الخاصة بالبناء ليتم التوجه فورا إلى المكان. أين تم ضبط وتوقيف المشتبه به الأول، كما تم في نفس الوقت، رصد المشتبه به الثاني وهو يحاول تسلق الجدار للفرار. وتم أيضا ضبط المركبة السياحية الخاصة التي قدما على متنها.

وأوضح البيان، أن التحريات المعمقة في القضية بينت ضلوع مشتبه به آخر في القضية. تم تحديد هويته وتوقيفه بمدينة بشـار، مع استرجاع كافة المسروقات المتمثلة في آلة تلحيم، آلة قطع الحديد، آلة ثقب (شينيور)، آلة قاذفة للمياه للتنظيف (كراشار)، أقمصة رياضية، حذاء وقبعة.

وأضاف المصدر، أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 28 و 33 سنة. وبعد استيفاء إجراءات التحري في القضية. تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، بموجب ملف إجراء قضائي يحمل الوصف الجزائي السرقة بالكسر. وبعد إتمام إجراء المثول الفوري، صدر في حق كل منهم أمر إيداع.