بشار.. توقيف مشتبه فيهما بحوزتهما أسلحة بيضاء

تم توقيف مشتبه فيهما بحوزتها أسلحة بيضاء ببشار.

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن بشـار، بحر هذا الأسبوع، في قضيتين منفصلتين، من توقيف مشتبه فيهما بحوزتهما أسلحة بيضاء.

وقائع القضية تعود لقيام أفراد الشرطة للأمن الحضري الثاني بدوريات على مستوى اختصاص الأمن الحضري الثاني.

اين تم خلالها رصد شخص مشتبه في أمره، ليتم توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي القانونية من باب الوقاية.

وضُبط بحوزته على سلاح أبيض سكين متوسط الحجم، وقطعة صغيرة من المخدرات مهيأة لغرض الاستهلاك الشخصي.

حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار بموجب ملفي إجراءي قضائيين، حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، حيازة قطعة من المخدرات “كيف معالج”لغرض الاستهلاك الشخصي.

ليصدر في حقه أمر إيداع بعد استيفاء إجراء المثول الفوري.

وفي قضية أخرى، وعلى إثر دوريات لأفراد الشرطة لذات المصلحة، أين لفت انتباههم شخص مشتبه في أمره بالقرب من سوق الرحمة.

وبعد توقيفه وإجراء عملية التلمس الجسدي القانونية عليه من باب الوقاية.

ضُبِط بحوزته سلاح أبيض سكين من الحجم المتوسط.

تمَّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، بموجب ملف إجراء قضائي حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي، وبعد استيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حقه أمر إيداع إلى غاية جلسة النطق بالحكم.