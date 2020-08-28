بشار: توقيف مشتبه فيه محل بحث في قضايا إجرامية

تمكن أفراد الشرطة للأمن الحضري التاسع بأمن ولاية بشـار، نهاية هذا الأسبوع، من توقيف مشتبه فيه محل بحث في قضايا إجرامية، بحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير “بوشية”.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن وقائع القضية تعود لقيام أفراد الشرطة للأمن الحضري 09، بدوريات أمنية على مستوى قطاع الإختصاص، أين لفت انتباههم شخص محل بحث من طرف فرقة الشرطة القضائية لذات المصلحة، لضلوعه في قضيتين إجراميتين، الأولى متعلقة بسرقة هاتف نقال مع تحريض قاصر من جنس أنثى على الفسق وفساد الأخلاق، أما القضية الثانية تتمثل في السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض.

وأضاف البيان، أن المشتبه فيه، لحظة توقيفه، أبدى مقاومة عنيفة لأفراد الشرطة محاولا الفرار، لكن دون جدوى، ليتم توقيفه والسيطرة عليه بكل احترافية، وتحويله إلى مقر الأمن الحضري 09، للتحري معه بشأن القضيتين المتورط فيهما سابقا، مع تحرير ضده ملف إجراء قضائي آخر متعلق بحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي (بوشية).

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، وبعد استيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حقه أمر إيداع.