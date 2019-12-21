بشار.. توقيف مشتبه فيه وحجز كمية معتبرة من “ويسكي” أجنبي

أوقفت عناصر أمن دائرة بني ونيف بولاية بشار، مشتبه فيه حاول تمرير كمية معتبرة من مشروبات كحولية أجنبية الصنع.

وجاءت العملية على إثر توقيف حاجز المراقبة الأمنية لأمن الدائرة المنصوب على مستوى المدخل الشمالي للمدينة، لمربكة سياحية بترقيم ولاية الجزائر، متوجهة نحو مدينة بشار.

أين تمكنت عناصر الحاجز الأمني، خلال عملية التفتيش للمركبة وسائقها، من ضبط وحجز كمية معتبرة من الويسكي أجنبي الصنع، علامة “Fairness”.

ووصل مجموع الكمية المجموعة، 89 زجاجة، سعة كل واحدة 01 لتر، وعليه تم توقيف المشتبه فيه وفتح تحقيق في القضية.

وبيّن التحري في القضية أنّ المشتبه فيه لا يحوز على أي وثيقة أو فاتورة تخص البضاعة المحجوزة، وأنّه كان بصدد تمرير هذه الكمية لغرض ترويجها خاصة خلال هذه الفترة المتزامنة مع إحتفالات رأس السنة الميلادية.

وبعد إستيفاء إجراءات التحري في القضية، وبموجب ملف إجراء قضائي، وبجناية تهريب مشروبات كحولية ذات صنع أجنبي داخل النطاق الجمركي.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحاله لإجراء المثول الفوري، أين أصدر في حقه قاضي الحكم أمر إيداع إلى غاية جلسة المحاكمة.