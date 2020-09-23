بشار.. توقيف مشعوذ بحوزته سلاح ناري

تمكن أفراد الشرطة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببشار، من توقيف مشعوذ بحوزته سلاحا ناريا.

وتعود وقائع القضية لاستقبال ذات المصالح، لشكوى ضحية مفادها تعرضه للتهديد بواسطة سلاح ناري من طرف شخص معروف بالشعوذة.

ليتم تشكيل قوة أمنية وإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، مع مباشرة إجراء تفتيش منزل المشتبه به بموجب إذن وكيل الجمهورية.

أين مكنت العملية من توقيف المشتبه به، ومن خلال عملية التلمس الجسدي، ضُبِط بحوزته سلاحا ناريا قبضيا و3 خراطيش نارية.

وتم خلال هذه العملية، حجز الأغراض والأدوات المستعملة في اقترافه لأفعال النصب، والعرافة والتنبؤ بالغيب متمثلة في: كتب، وطلاسم، وبقايا جافة لحيوانات برية، وأغراض مختلفة تستعمل في الشعوذة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 10.000 دج كعائدات نشاطه الإجرامي، وكذا مصحف شريف مشوَّه.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيه، وهو في العقد السابع من العمر، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، بموجب ملفات إجراءات قضائية لحيازة وحمل سلاح ناري بذخيرته من الصنف 04 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

وكذا النصب باستعمال سلطة خيالية وبإحداث الأمل عن واقعة وهمية، وامتهان مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب.