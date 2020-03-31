بشار: توقيف 03 أشخاص وحجز كمية معتبرة من البريقابالين

في عملية مشتركة بين المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات والقطاع العسكري ببشار

تمكنت قوات الشرطة بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري ببشار، من حجز كمية معتبرة من دواء بريقابالين.

العملية مكنت من حجز دواء بريقابالين ذا الخصائص المخدرة، قُدِّرت بـ 415 قرصا.

وقائع القضية تعود لاستغلال المصلحة لمعلومات تفيد بمحاولة إدخال كمية من هذا الدواء إلى مدينة بشار انطلاقا من إحدى الولايات الشمالية.

وأسفرت التحريات من توقيف المشتبه فيه على مستوى إحدى نقاط المراقبة الأمنية بالطريق الوطني رقم 6.

أين كان المشتبه فيه على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية شمالية، حيث ضُبِط بحوزته كمية 415 قرصا من دواء بريقابالين.

كما مكنت التحريات من من تحديد هوية الشخص الموجهة له كمية المؤثرات العقلية، ويتعلق الأمر بمشتبه فيه في العقد الثالث من العمر.

واثناء التحقيق معهما تم الكشف عن هوية الممون الرئيسي وهو في العقد الثاني من العمر وينحدر من ولاية شمالية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.