بشار: توقيف 1473 مخالفا لقرار الحجر الجزئي منذ بداية تطبيقه

أوقفت مصالح أمن ولاية بشـار منذ دخول إجراء الحجر الجزئي حيز التطبيق 1473 شخصا مخالفا لهذا الإجراء الوقائي الذي أقرته السلطات العليا للبلاد.

كما أحصت ذات المصالح خلال نفس الفترة توقيف 221 سيارة، و169 دراجة نارية، مع مباشرة إجراءات الوضع بالمحشر لمدة 08 أيام وفق ما هو محدد قانونــا.

وبادرت مصالح أمن ولاية بشـار ومع حلول شهر رمضان المبارك إلى تكثيف العمل التحسيسي والتعوية لفائدة المواطنين، خاصة وأن شهر رمضان المبارك يشهد حركية مقارنة بالظروف العادية.

وسخرت مصالح أمن ولاية بشـار معداتها المتمثلة في الشاحنة المزودة بقاذف المياه التابعة للوحدة 501 لحفظ النظام ببشار، للقيام بعمليات تطهير وتعقيم للأماكن العمومية.

وتدعو مصالح أمن ولاية بشار المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي، فوعي المواطن هو الحلقة المهمة والأساس في ضمان نجاعة إجراء المحافظة على الصحة العامة.