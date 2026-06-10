بشار.. توقيف 3 أشخاص اختلسوا أزيد من 1 مليار سنتيم من حساب مقاول

تمكنت الضبطية القضائية التابعة لفرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أمن ولاية بشار، من معالجة قضية إساءة استغلال الوظيفة وخيانة الأمانة واختلاس أموال الخاص، التي راح ضحيتها مقاول، أين تم إختلاس أمواله الخاصة والتي قدرت بأزيد من (1) مليار و 700 مليون سنتيم.

القضية جاءت بناءً على شكوى تقدم بها أحد المقاولين أمام الضبطية القضائية التابعة لفرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية. والمالية ، أمن ولاية بشار ، مفادها أنه كان ضحية إختلاس مبلغ مالي والمقدر بأزيد من (1) مليار و 700 مليون سنتيم.

ومكّنت الأبحاث والتحريات التي باشرها محققو ذات الفرقة من التعرف على المشتبه فيهم المتورطين. في عملية الإختلاس وهم شريك الضحية بالتعاون مع موظفين ( رجل و إمرأة ) تابعين لإحدى المؤسسات الإقتصادية والمالية. اللذين سهلا عملية سحب الاموال المختلسة بدون علم صاحبها.

وبالتنسيق المسبق مع نيابة الاختصاص مكّنت العملية من استرجاع أكثر من 13 مليون سنتيم من المبلغ المختلس. حجز 17 شيك بنكي مستعمل في سحب أكثر من (1) مليار و 700 مليون سنتيم، وسلسلة وقراطين من معدن أصفر.

حيث تم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم تم بموجبه تقديمهم أمام َ وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

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