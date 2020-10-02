بشار: توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم في قضية حيازة وبيع المخدرات

تمكن أفراد الشرطة للأمن الحضري الرابع بأمن ولاية بشـار، من توقيف مشتبه بهم في قضية حيازة المخدرات.

وذلك قصد البيع والتخزين والشراء قصد البيع، حيازة مؤثرات عقلية لغرض الإستهلاك الشخصي، مع حجز كمية منها.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن وقائع القضية جاءت بعد استغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه به في العقد الرابع من العمر، بتخزين المخدرات على مستوى منزله الخاص.

وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية تم تحديد هوية المشتبه به.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، تم إستصدار إذن بالتفتيش للمنزل محل القضية.

وأضاف البيان، أن العملية مكنت من توقيف المشتبه به الرئيسي رفقة مشتبه بهما آخرين (في العقدين الثالث والرابع من العمر).

مع ضبط وحجز كمية:379,3 غراما من مادة الكيف المعالج، قاطعا حديديا، و10 أقراص مهلوسة، ليتم اقتياد المشتبه بهم إلى المصلحة للتحري معهم بشأن القضية.

بعد استيفاء إجراءات التحري في القضية، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية الذي أحالهم لإجراء المثول الفوري.

وأسشار نفي المصدر أنه قد صدر في حق كل واحد منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.