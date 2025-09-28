بشار.. توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 69 كلغ كوكايين

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببشار، وبالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات الصلبة “كوكايين” بلغ وزنها الإجمالي 69 كلغ و850 غ.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، أسفرت العملية عن حجز جرار طريقي بمقطورة وسيارة سياحية. استُعملتا في عملية التهريب، مع توقيف ثلاثة (03) أشخاص مشتبه في تورطهم، وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

