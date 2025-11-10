بشار: توقيف 3 أشخاص وحجز أكثر من 8 كلغ “كيف” مخبأة في عجلة احتياطية

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أمن ولاية بشار، وبالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والمخدرات، جمارك بشار. بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات. مع توقيف ثلاثة أفراد وضبط 8٫400 كلغ من الكيف المعالج.

العملية نفذت عقب عمل استعلاماتي وميداني دقيق، حيث مكّن من تحديد المركبة التي تنقل هذه السموم. أين تمكن عناصر الفرقة وبالتنسيق مع أفراد الفرقة الجهوية لمكافحة التهربب والمخدرات، جمارك بشار. من توقيف الشاحنة على إثر حاجز مراقبة أمني، داخل النسيج الحضري لمدينة بشار.

وبعد إخضاع الشاحنة للتفتيش الدقيق ضبط على كمية من المخدرات مخبأة داخل العجلة الإحتياطية للشاحنة. والمقدر وزنها الإجمالي بـ 8٫400 كلغ من الكيف المعالج، مع توقيف سائق الشاحنة ومرافقه.

توسيع دائرة التحريات وتحت إشراف النيابة المختصة، مكّنت من تحديد هوية الممون الرئيسي لهذه الشُحنة من اليوم وتوقيفه. كما مكّنت هذه العملية من حجز شاحنة كان يستغلها أفراد الشبكة في تنقلاتهم ونقل هذه السموم. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بأزيد من 17 مليون سنتيم، من العائدات الإجرامية.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور