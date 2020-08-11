بشار: توقيف 3 أشخاص وحجز 60 ألف وحدة من الشمة

تمكن أفراد الشرطة للفرقة المتنقلة الثانية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم وحجز كمية معتبرة من مادة الشمة من علامات مختلفة.

وحسب بيان لذات المصالك، فإن العملية تمت على إثر استغلال معلومات وردت للفرقة مفادها قيام مشتبه فيه في العقد الرابع من العمر، بتخزين كمية معتبرة من بدائل التبغ.

ليتم التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، مباشرة إجراء تفتيش المنزل محل القضية، أين مكنت العملية من حجز 60 ألف وحدة من مادة الشمة من علامات مختلفة، كما مكنت التحريات من تحديد هوية مالكيها، أين تم استدعاؤهما والتحري معهما بشأن القضية.

ووجهت للمشتبه فيهم تهمة التهريب وعدم الفوترة، ليتم تقديم ملف الإجراءات والأشخاص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.