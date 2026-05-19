بشار.. توقيف 3 أشخاص وحجز 6800 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت عناصر أمن ولاية بشار من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم بالتورط في قضية نقل وحيازة وترويج المشروبات الكحولية بالوسط الحضري بالمدينة.

ومكنت العملية من ضبط وحجز 6800 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع. مع توقيف حافلة للنقل الحضري للمسافرين، كان يستغلها المشتبه فيهم في نقل وترويج المشروبات الكحولية.

العملية نفذت بناءً على بلاغ من أحد المواطنين، مفاده وجود حافلة للنقل الحضري للمسافرين، يقوم أصحابها باستغلالها في نقل وترويج المشروبات الكحولية.

واستغلالا للمعلومة، تم تكثيف الدوريات والبحث عن الحافلة المشبوهة. لتتمكن عناصر المصلحة من توقيفها وعلى متنها 3 أشخاص، وبداخلها كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تقدر بـ 6800 وحدة من مختلف الأنواع.

تم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم ليقدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.