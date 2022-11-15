بشار..توقيف 3 مشتبه فيهم عن قضية تزوير أوراق نقدية

أوقف أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية بشـار، 3 مشتبه فيهم، كما تم حجز أوراق نقدية ذات سعر قانوني داخل التراب الوطني.

وتمت القضية من خلال استغلال معلومات وردت لفرقة البحث والتدخل مفادها إقدام شخصين مشتبه فيهما على تداول أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج.

وعلى الفور، تم تشكيل أفواج عملياتية لرصد المشبوهَيْن والتحري في القضية، وهي العملية التي أسفرت عن توقيفهما على مستوى أحد المحلات التجارية بوسط المدينة.

مع ضبط بحوزة كل واحد منهما، على ورقتين نقديتين من فئة 2000 دج، كلها مزورة.

وكانا المشتبه فيهما بصدد النصب والاحتيال على صاحب المحل من خلال تداول العملة المزورة.

كما تم استرجاع ورقة نقدية من ذات الفئة، مزورة، من عند صاحب المحل.

ومواصلة للتحريات المعمقة في القضية، واستغلالا لكافة المعلومات، تمّ تحديد هوية المشتبه فيه الرئيس في القضية.

والذي تمّ توقيفه بنفس اليوم على مستوى وسط مدينة بشار، كما مكنت تحريات أفراد الفرقة. من تحديد هوية ضحية ثان. هو الآخر صاحب محل تجاري بوسط المدينة. تعرَّض للنصب والاحتيال من طرف الموقوفين، وتمَّ استرجاع الورقة النقدية المزورة من فئة 2000 دج.

ومكنت هذه العملية من توقيف مشتبه فيهم، وحجز 6 أوراق نقية مزورة من فئة 2.000 دج، أي مبلغ 12000 دج.

وبعد استيفاء إجراءات التحري في قضية الحال، تمّ تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.

وذلك بموجب ملف إجراء قضائي، جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير في أوراق نقدية ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني، المساهمة في إصدار وتوزيع النقود المزورة.

ليحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، والذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.