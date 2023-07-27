بشار: توقيف 3 نسوة وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

تمكن أفراد الشرطة لأمن دائرة العبادلة بأمن بشار، من توقيف 3 نسوة مشتبه فيهن وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لأمن الولاية، تعود وقائع القضية للأيام الأخيرة لشهر جوان المنقضي. حيث عمد أفراد الشرطة لفرقة الشرطة القضائية لأمن الدائرة، لتكثيف عمليات المراقبة الأمنية والإدارية للأشخاص والمركبات.

ومكنت عملية مراقبة لإحدى الحافلات العاملة على خط: تندوف وإحدى ولايات شمال الوطن. من رصد 03 نسوة مشتبه فيهن.

وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على كرامتهن وحقوقهن، مكنت عملية تفتيشهن بالاستعانة بشرطيات متخصصات، من ضبط بحوزتهن كمية إجمالية من المؤثرات العقلية قدرت بـ:2505 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

المشتبه فيهن الثلاث تتراوح أعمارهن بين 26 و38 سنة، يقِمن بولايات مختلفة: تندوف، غليزان وسيدي بلعباس. كنَّ بصدد نقل الكمية المضبوطة لغرض بيعها بالولايات الشمالية.

وبعد استيفاء إجراءات التحري في قضية الحال، تمَّ تقديم المشتبه فيهن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العبادلة.

وبإحالة ملف القضية على جلسة المثول الفوري، صدر في حق كل واحدة منهن، أمر إيداع، إلى غاية جلسة النطق بالأحكام.