بشار: توقيف 4 أشخاص وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة

في عملية مشتركة بين المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات والقطاع العسكري ببشار

تمكنت قوات الشرطة ببشار من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 8960 قرصا من دواء نوريكا بريقابالين.

العملية تمت بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري للناحية العسكرية الثالثة ببشار.

تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات لذات المصلحة تفيد بقيام مشتبه فيهما في العقدين الثالث والرابع من العمر، بحيازة ونقل كمية من المؤثرات العقلية داخل مدينة بشار.

اين مكنت التحريات من توقيف المشتبه فيهما على مستوى حي الدبدابة الشعبي على متن مركبة سياحية. ليتم ضبط وحجز كمية 8960 قرصا من نوع نوريكا بريقابلين 300 ملغ ذا الخصائص المخدرة، ومبلغ مالي قدره 10.000 دج.

وأثناء التحقيق مع المشتبه فيهما تم تحديد هوية المشتبه فيه المالك الأصلي لكمية المؤثرات العقلية المحجوزة مسبوق قضائيا في العقد الرابع من العمر.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، تم إجراء عملية تفتيش منزله العائلي، أين عثر على 25 كبسولة من نوع باركينان 5 ملغ، مع توقيف شقيقه.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.