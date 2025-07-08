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أخبار الجزائر

بشار.. توقيف 4 أشخاص وحجز 1992 قرص مهلوس

بقلم عايدة.ع
بشار.. توقيف 4 أشخاص وحجز 1992 قرص مهلوس
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تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك ببشار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، خلال تدخلين ميدانيين من توقيف 4 شخاص وحجز 1992 قرص مهلوس.

وأوضحت مصالح الجمارك في بيان لها، أنه في إطار التعاون الميداني بين مصالح الجمارك والشركاء الأمنيين. سجلت الفرقة المتنقلة للجمارك ببشار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. تدخلين ميدانيين نوعيين بناءً على معلومات موثوقة المصدر.

وذلك بعد تفتيش دقيق لمركبتين سياحيتين تم الاشتباه فيهما، ليتم بعدها حجز مركبتين وتوقيف أربعة (04) أشخاص، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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