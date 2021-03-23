بشار: توقيف 4 مروجين وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الأمن ببشار من توقيف 4 أشخاص، وحجز كمية معتبرة من مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة ومؤثرة عقليا.

العملية تمت بالتنسيق مع مصالح القطاع العسكري ن ع 03.

تفاصيل العملية جاءت باستغلال معلومات تفيد بمحاولة قيام شخص لتهريب كمية من المهلوسات على متن مركبة، انطلاقا من ولاية الشرق.

ليتم رصد وتوقيف المركبة محل القضية بوسط المدينة، وتوقيف الشخص الذي كان على متنها.

استمرارا للتحري في القضية، وبموجب إذن عن نيابة الجمهورية، تم تفتيش غرفة بأحد مراقد المدينة.

لتُمكِّن العملية من توقيف مشتبه بهما آخرين وحجز1610 قرصا من داء البريقابالين 300 ملغ ذي الخصائص المخدرة، ومبلغ 60.000 دج.

مواصلة لجهود البحث والتحري في القضية، واستغلالا لكافة المعلومات، تم توقيف مشتبه به آخر بوسط المدينة.

أين ضبط بحوزته على كمية:08 كبسولات من نفس نوع المؤثرات العقلية المضبوطة سابقا، مهيأة للترويج، ومبلغ مالي قدره:4.000 دج.

بعد استيفاء إجراءات التحري في القضية، تم تقديم المشتبه بهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.