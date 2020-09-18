بشار: توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع شاحنة مسروقة وعتاد البناء

تمكّن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار، من إسترجاع شاحنة محل سرقة ومعدات مخصصة للبناء.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن العملية تمت بعد شكوى تقدم بها ضحية مفادها سرقة شاحنة تابعة لشركة مقاولاتية خاصة.

وتستعمل الشاحنة من طرف أحد العمال، معتمد كمكلف للسهر على ضمان السير الحسن للمشروع باستعمال الشاحنة محل القضية.

وأضاف البيان، أن العامل أخذ الشاحنة وبعض عتاد الأشغال المتمثل في آلة حفر كهربائية، مولد كهربائي وأدوات أشغال البناء، واختفى.

من جهتها باشرت ذات المصالح تحرياتها الميدانية والتقنية والتي مكنت من تحديد هويات 07 مشتبه بهم في هذه القضية.

وتتراوح أعمارهم بين 21 و 30 سنة، كما تمت مباشرة مجموعة من إجراءات تفتيش المنازل تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.

وقد تم في عمليات متفرقة إسترجاع المعدات محل السرقة، كما مكنت العملية أيضا من استرجاع الشاحنة.

ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنح السرقة الموصوفة، مع إخفاء أشياء مسروقة.