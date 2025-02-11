بشار.. جريحان في انحراف سيارة وسقوطها من فوق جسر

أصيب شخصان في حادث مرور وقع، اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الولائي رقم 09 CW، عند جسر مسور المؤدي لبلدية مريجة دائرة القنادسة ولاية بشـار.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت في حدود 06:19 من صباح اليوم من أجل انحراف سيارة وسقوطها من فوق جسر.

وخلّف الحادث إصابة شخصين، يبلغان من العمر 59 و67 سنة، بإصابات مختلفة في الجسم.

تم إسعافهما وتحويلهما من طرف أفراد وحدة الحماية المدنية بالقنادسة إلى المستشفى المحلي.