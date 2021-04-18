بشار.. جوائز مالية تصل إلى “20 مليون” للمتفوقين في السانكيام والبيام والباك

أعلنت مديرية التربية ببشار عن جوائز مالية معتبرة تمنح للتلاميذ الثلاثة الأوائل عن كل طور في الامتحانات الرسمية دورة 2021.

وحسب بيان للمديرية، ستتوزع الجوائز على المتفوقين في الإمتحانات الرسمية كما يلي:

شهادة البكالوريا: المرتبة الأولى 20 مليون، والمرتبة الثانية 15 مليون، والمرتبة الثالثة 10 مليون.

شهادة التعليم المتوسط: المرتبة الأولى 15مليون، والمرتبة الثانية 10 مليون، والمرتبة الثالثة 05 مليون.

شهادة التعليم الابتدائي: المرتبة الأولى 10مليون، والمرتبة الثانية 05 مليون، والمرتبة الثالثة 03 مليون.

بالإضافة الى جولة سياحية لمدة 10 أيام تشمل زيارة 6 ولايات شمالية، حسب ذات المصدر.

وحملت هذه المبادرة المميزة من نوعها شعار “لكل مجتهد نصيب”، وهي تحت رعاية والي الولاية.