بشار.. جوائز مالية تصل إلى “20 مليون” للمتفوقين في السانكيام والبيام والباك

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بشار.. جوائز مالية تصل إلى “20 مليون” للمتفوقين في السانكيام والبيام والباك
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت مديرية التربية ببشار عن جوائز مالية معتبرة تمنح للتلاميذ الثلاثة الأوائل عن كل طور في الامتحانات الرسمية دورة 2021.

وحسب بيان للمديرية، ستتوزع الجوائز على المتفوقين في الإمتحانات الرسمية كما يلي:

شهادة البكالوريا: المرتبة الأولى 20 مليون، والمرتبة الثانية 15 مليون، والمرتبة الثالثة 10 مليون.

شهادة التعليم المتوسط: المرتبة الأولى 15مليون، والمرتبة الثانية 10 مليون، والمرتبة الثالثة 05 مليون.

شهادة التعليم الابتدائي: المرتبة الأولى 10مليون، والمرتبة الثانية 05 مليون، والمرتبة الثالثة 03 مليون.

بالإضافة الى جولة سياحية لمدة 10 أيام تشمل زيارة 6 ولايات شمالية، حسب ذات المصدر.

وحملت هذه المبادرة المميزة من نوعها شعار “لكل مجتهد نصيب”، وهي تحت رعاية والي الولاية.

بيان


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=986291

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com