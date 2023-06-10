بشار.. حجز أزيد من قنطارين من المخدرات قادمة من المغرب

تمكنت مصالح أمن ولاية بشار، اليوم السبت، من الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أزيد من قنطارين من المخدرات قادمة من المغرب.

يشار إلى أن الشبكة الإجرامية تتكون من 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و 43 سنة، حسب المصالح الأمنية.

كما أن العملية جاءت نتيجة إستغلال معلومات مفادها وجود شاحنة من المخدرات سيتم إدخالها على متن مركبة من الحدود المغربية. أين تم ضبط صفائح من المخدرات قدرت بـ 123.6 كلغ بعد توقيف وتفتيش المركبة.

وتم توقيف 3 أشخاص آخرين متورطون في القضية مع ضبط كمية تقدر بــ 135.05 كلغ من المخدرات.

في حين تم توقيف 4 أشخاص آخرين في قضية الحال كانوا يساهمون في تأمين مسار شحنة المخدرات المضبوطة.

يذكر أنه تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم من بينهم 4 محل بحث بموجب أوامر قضائية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.