بشار: حجز أزيد من 12 كلغ من الكيف وتوقيف شخصين

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية بشار من حجز ما لا يقل عن 12.26 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخصين.

وحسب بيان ذات المصالح العملية تمت إثر معلومات تلقتها ذات المصالح تفيد بقيام شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة وترويج المخدرات باستغلال أحد المساكن ببشار لتخزين وتحضير المخدرات قصد عرضها للبيع بطريقة غير شرعية.

وأسفرت التحريات بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، إلى توقيف شخصين على مستوى ذات المسكن. بالإضافة إلى اكتشاف وحجز كمية المخدرات المشار إليها وشفرتين حادتين من نوع “كيتور”.

وتم تحديد هوية شخصين آخرين ينشطان ضمن نفس الشبكة الإجرامية في حالة فرار ويجري البحث عنهما.

وأنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما وإحالتهما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، كما خلص إليه ذات المصدر الأمني.