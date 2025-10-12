بشار.. حجز أزيد من 37 ألف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك ببشار من حجز 37.140 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين بتركيز 300 مغ، كانت مخبأة بإحكام داخل العجلة الاحتياطية لشاحنة.

حيث تم توقيف شخصين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

