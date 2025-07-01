بشار.. حجز أزيد من 63 كلغ كيف معالج

تمكّنت كل من الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والمخدرات ببشار، والفرقة المتنقلة للجمارك، والفرقة المتعددة المهام للجمارك ببني ونيف، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببشار، وبالتنسيق المحكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من ضبط 63 كلغ و820 غرامًا من مادة الكيف المعالج.

وأسفرت هذه العملية النوعية بناءً على معلومات دقيقة، عن ضبط 63 كلغ و820 غرامًا من مادة الكيف المعالج. كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة سياحية.

كما تم حجز المركبة وتوقيف سائقها، مع تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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