بشار.. حجز أزيد من 82 ألف قرص بريغابالين وتوقيف شخصين 

تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس، أمن ولاية بشار، خلال الأسبوع المنصرم من إحباط محاولة تمرير أزيد من 82 ألف قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.

ومكنت العملية من توقيف شخصين، ومركبة سياحية كان يستعملها أفراد الشبكة في نقل هذه السموم.

جاءت العملية عقب كشف مخطط إجرامي لشبكة منظمة تنشط في هذا المجال، حيث أسفرت التحريات والترصد عن توقيف مركبة على مستوى النسيج الحضري لمدينة بشار، وتوقيف سائقها ومرافقه. وبعد التفتيش الدقيق تم ضبط 82050 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، 300 ملغ، أجنبية المنشأ.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.