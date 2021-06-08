بشار: حجز أكثر من 4 قناطير من المخدرات وتوقيف 3 أشخاص

تمكّن عناصر أمن ولاية بشار وفي عملية مشتركة مع القطاع العسكري بالناحية العسكرية الثالثة في الأيام الأخيرة من تفكيك شبكة إجرامية وحجز كمية معتبرة من المخدرات.

وحسب البيان الذي نقلته إذاعة بشار، فإن وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات من طرف أفراد الشرطة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. عن وجود شبكة إجرامية منظمة بصدد تهريب كمية معتبرة من مادة المخدرات، انطلاقا من الحدود الغربية للوطن. ومحاولة نقلها نحو الولايات الشرقية. ليتم إعتماد خطة أمنية محكمة مكنت من ضبط كمية من المخدرات. قدر وزنها الإجمالي بـ 04 قناطير و10 كيلوغرامات، من الكيف المعالج.

وتمكنت الفرق المختصة والوحدات العملياتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف 03 مشتبه بهم. كانوا بصدد نقل كمية المخدرات المضبوطة. مع حجز الشاحنة المستعملة، كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بثلاثين مليون سنتيم. ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، الذي أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداعهم الحبس المؤقت. عن تهمة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني.