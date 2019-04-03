بشار.. حجز أكثر من 510 كلغ من الكيف منذ بداية السنة

حجزت مصالح الوطني على مستوى ولاية بشار 512 كلغ من الكيف المعالج خلال الثلاثي الأول من 2019 .

وذلك خلال 16 قضية جنائية مرتبطة بحيازة والبيع غير الشرعي للمخدرات عالجتها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.

حسبما صرح به النقيب فواز غوزال على هامش إعطاء إشارة انطلاق الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني ببشار.

كما تم حجز خلال نفس الفترة 100 قرص من المؤثرات العقلية التي كانت موجهة للاتجار غير الشرعيي وفقا لما.

وقدر جرى توقيف 25 متورطا في هذه القضايا وتقديمهم إلى العدالة التي أصدرت في حقهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت للمثول لاحقا أمام الجهات القضائية المؤهلة ومحاكمتهم.

تظاهرة “الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني” المقرر لها أن تتواصل على مدار يومين بمركز التسلية العائلي للناحية العسكرية الثالثة.

والتي أعطيت إشارة انطلاقها من طرف العقيد حميتي محمد قائد القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني.

تشكل فرصة سانحة من أجل التعريف بمجهودات عصرنة هذا الجهاز الأمني ومختلف المهام المنوطة به على صعيد حماية الأشخاص والممتلكات.

كما أوضحت الملازم غاني هدى مريم المكلفة بالاتصال و الإعلام لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببشار.

وتم وضع العديد من خلايا مسرح الجريمة عبر المجموعات الإقليمية للدرك الوطني بكل من ولايات أدرار وتندوف وبشار.

حيث تحصي هذه الأخيرة بمفردها وجود ثلاث خلايا على مستوى بشار وبني عباس والعبادلة .

وزودت هذه الخلايا التابعة لمصلحة الشرطة العلمية للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني بوسائل وتجهيزات متطورة.

مما مكنها من حل ألغاز العديد من القضايا الجنائية والإجرامية بهذه المناطق وذلك بفضل الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة التي وضعت في متناولها.