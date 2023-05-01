بشار: حجز قرابة الـ 138 كلغ من الكيف المغربي

حجزت فرقة مكافحة المخدرات للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار. ومصالح القطاع العسكري العملياتي للناحية العسكرية الثالثة (ن-ع3 بشار) كمية قدرها 137.95 كلغ من الكيف المعالج. كما تم تفكيك شبكة إجرامية تتكون من تسعة أشخاص مشتبه فيهم الإتجار في المخدرات.

وحسبما أفادت الأحد خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية. فقد نفذت هذه العملية عقب إستغلال معلومات تفيد بإدخال وشيك كمية هامة من المخدرات إلى داخل التراب الوطني. إنطلاقا من الحدود الغربية للوطن.

كما سمح وضع جهاز أمني للبحث والتحريات بمساهمة أفراد الجيش الوطني الشعبي لولاية مجاورة بتحديد هوية والقبض على تسعة عناصر من هذه الشبكة الإجرامية مشتبه فيهم الإتجار في المخدرات ببشار. بالإضافة كذلك إلى حجز تلك الكمية من المخدرات التي كانت بحوزتهم. إلى جانب أربع مركبات نفعية وسياحية كانوا يستعملونها في أنشطتهم الإجرامية.

وبعد استكمال التحقيق الأمني الذي جرى بإشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار. قدّم الموقوفون أمام العدالة التي قضت بوضع رهن التوقيف المؤقت ستة أشخاص من الشبكة. فيما وضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية وهم متابعين بتهم” الحيازة غير الشرعية للمخدرات (كيف معالج) لأغراض التسويق ووضعها للبيع .واقتناء وشراء ونقل مع استعمال وسائل متحركة “مركبات” وحيازة غير شرعية للمخدرات.

كما يتابع هؤلاء أيضا عن جرم حيازة غير شرعية للمخدرات لأغراض التسويق غير الشرعي والنقل والتخزين والعبور في إطار عصابة إجرامية منظمة. واستيراد المخدرات بطريقة غير شرعية والتهريب بدرجة خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

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