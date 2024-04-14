بشار: حجز قرابة 5 كلغ من الكيف و3400 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار. من حجز 995ر4 كلغ من الكيف المعالج. و3450 قرص من المؤثرات العقلية.

وذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر استغلال عناصر الفرقة لمعلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات. ليتم وضع خطة أمنية مكّنت من توقيفه. كما أسفرت عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه بأمر من النيابة المختصة إقليميا. عن العثور على الكمية المذكورة من الكيف المعالج و المؤثرات العقلية. بينما أدت التحريات إلى تحديد هوية و توقيف الممون الرئيسي بالمخدرات في هذه القضية.

و بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم وضع المتهمين وهما في العشرينيات من العمر رهن الحبس المؤقت في انتظار مثولهما أمام الجهة القضائية المختصة.