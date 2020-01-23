بشار: حجز كمية معتبرة من الإكستازي وتوقيف المروّج

تمكنت قوات الشرطة ببشار، من وضع حد لنشاط مروج الحبوب المهلوسة وإحباط محاولة تمرير كمية معتبرة منها.

العملية تمت بالتنسيق مع القطاع العسكري وذلك على إثر معلومات تفيد بوجود شاب يحاول تمرير كمية من المهلوسات.

واسفرت العملية من تحديد هوية المشتبه فيه توقيفه على مستوى إحدى نقاط المراقبة الأمنية بالولاية.

اين كان متواجدا على متن حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط وهران ـ بشار ومتوجهة نحو مدينة بشار.

ليتم ضبط بحوزته كمية معتبرة من الإكستازي قدرت بـ 1030 قرصا من نوع دومينو،.

كما مكنت عملية التفتيش، من ضبط حقيبة صغيرة كانت بحوزته، تحوي مبلغا ماليا بالعملة الوطنية قدر ت بـ 11 مليون سنتيم.

بموجب ملف إجراء قضائي، قُدِّمَ المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.