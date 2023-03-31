بشار: حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة ومواد التنظيف منتهية الصلاحية

تمكنت مصالح حماية المستهلك وقمع الغش بمعية المصالح الأمنية ببشار في خرجات ميدانية من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للاستهلاك.

وحسب ذات المصالح العملية أسفرت عن حجز 838,70 كغ من اللحوم البيضاء والحمراء. وكذ كمية معتبرة من مواد التنظيف المنزلية لمختلف السعات والعلامات منتهية الصلاحية.

وفي ذات السياق وعلى إثر هاته الخرجات الميدانية لمحلات الحلويات التقليدية تم تسجيل مخالفات عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية.