بشار .. حجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 01 التابعة لأمن ولاية بشار، في عمليات منفصلة، من حجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية مكنت من حجز 497 قرصا مهلوسا من نوع بريغابلين 300، 222 غراما من المخدرات (كيف معالج).

بالإضافة إلى 3 أكياس بلاستيكية من الحجم الصغير، تحتوي على مخدرات صلبة (كوكايين)، إضافة إلى أسلحة بيضاء.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.