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بشار : حجز كمية معتبرة من المفرقعات والهواتف النقالة ببني ونيف

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بشار : حجز كمية معتبرة من المفرقعات والهواتف النقالة ببني ونيف
بقلم مهدي بوشتة

تمكنت شرطة امن دائرة بني ونيف ببشار  اليوم من حجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية وكذا الهواتف النقالة.

وخلال العملية تم ضبط  10692 وحدة من المفرقعات من مختلف الاحجام والانواع إضافة إلى هواتف نقالة وملحقاتها دون فوترة.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمت توقيف حافلة عاملة على الخط بين مدينتي سطيف وبشار، بالحاجز الامني لمدخل المدينة .

وعقب تفتيش الحافلة تم ضبظ الكمية المذكورة على مستوى أمتعة أحد الركاب في العقد الرابع من العمر.

كما تم العثور على 59 هاتفا نقالا من أنواع مختلفة، و146 وحدة من لواحق الهواتف النقالة .

على إثرها تم إجراء ملف قضائي ضد المشبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، والذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=723351

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