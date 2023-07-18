بشار.. حجز كمية من المخدرات وتوقيف مهربين مغاربة حاولا التسلل للتراب الوطني

مكنت عملية منفَّذة الأسبوع المنقضي، بالتنسيق بين أمن ولاية بشار والقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة ببشار ، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من مغربيَيْن، مع حجز كمية من المخدّرات.

وتعود وقائع العملية لاستغلال معلومات أمنية من طرف أفراد الشرطة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية، مفادها محاولة أفراد شبكة إجرامية مغربية، التسلل للتراب الوطني وتهريب كمية من المخدرات.

ومكنت التحريات التقنية المنفّذة والاستغلال الجيّد للمعلومة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشـار، مكّن من تحديد المكان المراد التسلل منه للتراب الوطني.

وعليه، تمّ تنسيق الجهود العملياتية ميدانيا مع المصالح المختصة للقطاع العسكري للناحية العسكرية الثالثة ببشـار، القطاع العسكري الفرعي ببني ونيف الحدودية، والسرية 281 لحرس الحدود.

لتثمر الجهود في حدود الثالثة والنصف صباحا، على توقيف عنصرين من الشبكة الإجرامية، من جنسية مغربية (26 و28 سنة) ينحدران من عمالة فقيق.