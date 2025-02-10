بشار: حجز 11 كلغ مخدرات مموّهة داخل “cuisinière”

تمكنت شرطة بشار ممثلة في فرقة مكافحة المخدرات من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة في المخدرات. وضبطت 11 كلغ و550 غرام من الكيف المعالج مع توقيف ثلاثة أشخاص.

العملية جاءت على إثر معلومات مفادها وجود كمية من المخدرات بصدد النقل والترويج، حيث توّج العمل الإستعلاماتي والأبحاث الميدانية لمحققي ذات الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. وشل مخططهم الإجرامي المتمثل في قيامهم بإبتكار طريقة جديدة في نقل وتهريب المخدرات. من خلال تمويهها وتخزينها داخل طباخة cuisinière ومحاولة إرسالها عن طريق أحد مكاتب البريد السريعة بولاية بشار.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، عن قضية حيازة ونقل وترويج المخدرات بطريقة غير شرعية.

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