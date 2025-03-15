بشار .. حجز 83 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخصين  

تمكن عناصر شرطة دائرة بني ونيف بأمن ولاية بشار ، من توقيف شخصين مشتبه فيهما مع حجز كمية من المخدرات، قدر وزنها الإجمالي بـ 83 كلغ، ومركبتين كانتا تستعملان في نقل هذه السموم.

القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، أين قام عناصر الشرطة العاملين بحاجز المراقبة من توقيف مركبة سياحية، على متنها شخصين مشتبه فيهما، وبعد إخضاع المركبة للمراقبة الأمنية والإدارية، تم ضبط كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبأة بإحكام بالصندوق الخلفي للمركبة.

وأسفر التحقيق مع المشتبه فيهما عن استرجاع مركبة ثانية كانت تستعمل كوسيلة لنقل هذه السموم .

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار عن تهمة حيازة ونقل مخدرات بطريقة غير شرعية