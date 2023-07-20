قناة النهار بشار : رغم المرض..التلميذة يوسفي زينب تتحصل على شهادة البكالوريا بقلم قناة النهار نشر في 20 جويلية 2023 - 12:48 شارك غرِّد أرسل 101 0 بشار : رغم المرض..التلميذة يوسفي زينب تتحصل على شهادة البكالوريا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RQnS0 اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يحيى والي بجاية بعد فتح طريق جديد ويكشف ما يحدث من مهازل في ولاية طارف قناة النهار 13 جويلية الوزير الأول :"أدعو كل البلدان والشركاء من أجل مساعدتنا في استرجاع الأموال المهربة" قناة النهار 15 جويلية خوفا من عقاب الأولياء بسبب نتائج الإمتحانات..تسجيل حالات الإنتـ.ـحار بين التلاميذ قناة النهار 05 جويلية رئيس الجمهورية : المستشفى بالنسبة ليا هو الطبيب ماشي المدير قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: الشيخ النوي .. " شاهد الماء ضايع خسارة في حجر المنقوب" قناة النهار 18 جويلية رئيس الجمهورية : ماتقوم به الجزائر في مجال السكن "مكاش في العالم" قناة النهار 06 جويلية شاهد وحوش السماء"السوخوي" يقدمون التحية رئيس الجمهورية قناة النهار 09 جويلية السباحة في الشواطئ الصخرية.. خطر يهدد حياة الأطفال والقصر بوهران قناة النهار 07 جويلية سباق الخيول.. تراث بحاجة للاهتمام بالبيض قناة النهار 07 جويلية صريح جدا : هكذا كانت أجواء عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة قناة النهار 16 جويلية