بشار: شل نشاط شبكة إجرامية وضبط 336 ألف كبسولة مهلوسات!

تمكنت مصالح أمن بشار، بحر الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة، مع ضبط 336 ألف و500 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، وتوقيف شخصين من عناصرها.

وحسب بيان لذات المصلحة، مكنت هذه العملية التي نفذها عناصر الأمن الحضري الثالث لأمن الولاية، بعد كشف الغطاء عن نشاط شبكة إجرامية منظمة، وتحديد هوية أفرادها، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان يستغل مسكنه العائلي الكائن بمدينة بشار، كمخزن لإخفاء المؤثرات العقلية تمهيدًا للإتجار بها.

وأسفر تفتيش المسكن عن ضبط هذه الكمية المعتبرة من السموم، لتتواصل العملية بتوقيف المشتبه فيها الثانية. وهي إمرأة تنشط ضمن نفس الشبكة الإجرامية.

كما مكنت العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، من استرجاع مركبتين نفعيتين كانتا تستعملان في تنفيذ النشاطات الإجرامية. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يُقدَّر بـ 450 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.