بشار.. ضبط أزيد من 34 ألف قرص بريغابالين وتوقيف شخصين

تمكنت مصالح أمن دائرة العبادلة التابعة لأمن ولاية بشار، من إحباط محاولة تمرير ازيد من 34 الف قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين،وتوقف شخصين.

جاءت العملية عقب كشف مخطط إجرامي لشبكة منظمة تنشط في هذا المجال، حيث أسفرت التحريات والترصد عن توقيف مركبة على مستوى الحاجز الأمني للمدخل الشمالي لمدينة العبادلة، وتوقيف سائقها. وبعد التفتيش الدقيق، تم ضبط 34.410 قرص مهلوس كانت مخفية بإحكام داخل العجلة الاحتياطية للمركبة.

وبمواصلة التحقيقات تحت إشراف النيابة المختصة، تم تحديد هوية شريك ثانٍ وتوقيفه، مع ضبط مبلغ مالي قدر بـ 61000 دج من العاءدات الاجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العبادلة بولاية بشار.