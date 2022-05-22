بشار..طالبتان تخترعان جهاز لغسل اليدين خاص بالمرضى في المستشفيات

قامت طالبتان تخصص إلكثرونيك (ليسانس) بجامعة الطاهري محمد ببشار، بإختراع جهاز غسل اليدين أتوماتيكي خاص بالمرضى بالمستشفيات.

ومن وظائف هذا الجهاز، غسل اليدين أوتوماتيكيا للمرضى بالماء والصابون بحركة تمرير اليدين بجانب الجهاز فقط.

وجاء هذا الإبتكار في إطار تكوين طلبة ليسانس تخصص إلكثرونيك بجامعة الطاهري محمد ببشار من تأطير الدكتور حيداس محمد والدكتورة كراش سمية.

وتسعى الطالبتين، الى تسجيل براءة الاختراع لهذا العمل المنجز بمخبر جامعة بشار ، على غرار عديد الابتكارات والاختراعات التي برع فيها طلبة جامعة بشار وفي عديد المجالات والتخصصات.

وكان والي بشار محمد السعيد بن قامو، اليوم الأحد، قد قام بإستقبال الطالبتين بلحسين نجية غزلان وتليجي فاطمة الزهراء اللذان اخترعا هذا الجهاز في إطار تشجيعه وإهتمامه بالموهب والطاقات المبدعة بولاية بشار.