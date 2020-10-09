بشار.. فرق BRI توقف شقيقين وتحجز مؤثرات عقلية

تمكنت فرق الـ BRI من توقيف شقيقين وحجز مؤثرات عقلية ببشار.

أوقف أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل BRI بأمن بشـار، شقيقين مشتبه بهما في قضية حيازة المؤثرات العقلية وعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة.

وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات من طرف أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل.

تفيد بقيام شقيقين مشتبه بهما في العقد الثاني من العمر، باستغلال منزلهما العائلي لتخزين المؤثرات العقلية.

ليتم التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، واستصدار إذن بالتفتيش.

أين مكنت العملية من توقيف أحدهما مع حجز كمية:79 قرصا مؤثرا عقليا من علامات وتراكيز مختلفة.

وحجز مبلغ مالي 25.000 دج ومقصين يستعملان لتهيئة الأقراص المهلوسة قصد ترويجها.

مواصلة للتحري في القضية، وباستغلال كافة المعلومات، تم توقيف المشتبه به الثاني في القضية، على مستوى مدينة بشار، واقتياده لمقر الفرقة للتحري معه.