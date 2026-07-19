بشار.. قتيلان وجريح في اصطدام بين سيارتين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح، اليوم الأحد، في حادث مرور وقع بولاية بشار.

وتدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بالدبدابة، في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، إثر حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بمنطقة نيف الرحى.

وخلّف الحادث وفاة شخصين بعين المكان، يبلغان من العمر 45 و56 سنة، تم تحويل جثمانيهما إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما أسفر الحادث عن إصابة رجل يبلغ من العمر 47 سنة بجروح، قدمت له الإسعافات الأولية بعين المكان قبل تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج.