بشار: قتيلان وجريح في حادث إنقـلاب سيارة

لقي شخصين حتفها و أصيب أخر إثر حادث مرور وقع اليوم الطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولايـة تندوف و‎بشـار. وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدو الساعة 13سـا و55 د وتمثل في إنقـلاب سيارة سياحية من نوع داسيا “سانديرو”.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين بعين المكان، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 31 سنة وإمرأة 51 سنة بينما تم إصابة شخص واحد قدمت له الإسعافات الأولية ثم نقل من طرفنا الى المستشفى.